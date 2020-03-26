«اتصالات» تطلق مبادرات للأفراد والأعمال تدعم العمل والتعلم عن بُعد

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت «اتصالات» مجموعة من المبادرات لقطاعي الأفراد والأعمال، والتي تسهم في تسهيل آلية العمل، والدراسة، والترفيه، والبقاء على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء من المنازل، حيث رفعت «اتصالات» السعات الاستيعابية للشبكات في الدولة، إضافة إلى زيادة سعات حزم البيانات الدولية، للارتقاء بتجارب العملاء أثناء استخدام التطبيقات العالمية، وضمان الاستفادة القصوى للعملاء من منصات التعلّم عن بُعد، والعمل من المنزل، والمحتوى الترفيهي.

وأتاحت «اتصالات» سلسلة واسعة من الخدمات للمشتركين، بما فيها الدخول إلى منصات العمل عن بُعد وبرامج الاجتماعات الافتراضية، والإعفاء من استهلاك سعة البيانات عند دخول المواقع التعليمية من باقات الإنترنت للهاتف المتحرك.

وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات؛ تعمل «اتصالات» على تزويد باقات الإنترنت على الهواتف المتحركة مجاناً للأسر التي ليس لديها اشتراكات الإنترنت المنزلي، لتمكين الوصول إلى التطبيقات الإلكترونية، وبالتالي دعم مبادرة التعلّم عن بُعد، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد قائمة بأسماء الطلاب المستحقين وإرسالها إلى «اتصالات» لتزويدهم بباقات بيانات الإنترنت على الهاتف المتحرك.

وأيضاً قامت «اتصالات» وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على توفير الدخول المجاني من الهواتف المتحركة إلى مواقع إلكترونية تعليمية، حددتها الوزارة لعدد من المدارس والجامعات في الدولة، دون الاستهلاك من سعة بيانات الإنترنت، وذلك خلال فترة سريان منظومة التعلّم عن بُعد في دولة الإمارات. كما وفرت «اتصالات» أيضاً المحتوى 0مجاناً، ودون احتساب أي رسوم إضافية.