«الصيرفة» تدعو مراكز التسوّق إلى تجميد الإيجارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

دعا أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، القائمين على مراكز التسوق إلى تجميد أو إعادة النظر في قيمة الإيجارات التي تدفعها محال الصرافة وتحويل الأموال في الدولة، نظراً لتأثر أعمالها بشكل ملحوظ على خلفية توقف حركة الطيران وحظر التجوال في العديد من دول العالم.

وأوضح آل رحمة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن نشاط تبديل العملات في مراكز التسوق تراجع بنسبة تصل إلى 60% منذ يناير الماضي في حين تراجعت أنشطة التحويل بنسبة لا تقل عن 40% تقريباً منذ بداية مارس الجاري مع توقف مراكز التسوق عن العمل وحظر التجوال في العديد من دول التحويل، مشيراً إلى أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تقوم بتقييم الأوضاع في القطاع، وتدعو إلى إعادة النظر في إيجارات فروع الصرافة في مراكز التسوق في المرحلة الراهنة وتجميد الإيجارات.

وأكّد أهمية قرار «اقتصادية دبي» أمس، باستثناء فروع شركات الصرافة من قرار الإغلاق الذي يمتد بالنسبة لباقي الأنشطة التجارية حتى الثامن من أبريل، خصوصاً وأن فروع الصرافة تقدم العديد من الخدمات الضرورية لشريحة واسعة من الجمهور مثل خدمة دفع الرواتب للعمالة، مشدداً على حرص المجموعة على التأكيد على شركات الصرافة في الدولة بضرورة الالتزام بالتوجيهات الاحترازية وخاصة ترك المسافة بين العملاء وتجنب الضغوط البشرية داخل الفروع وفقاً لتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.