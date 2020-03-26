رجاء القرق نائباً لرئيس «الفجيرة الوطني»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أعلن بنك الفجيرة الوطني أمس، عن تعيين الدكتورة رجاء القرق، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق، نائباً جديداً لرئيس مجلس إدارته وستتولى دور والدها عيسى صالح القرق حيث ستعمل عن كثب مع مجلس إدارة البنك في الإدارة الفعّالة لشؤونه والإشراف على استراتيجيته التنظيمية والسياسات الرئيسية والإقبال على المخاطرة والتعيينات العليا، وكذلك الإشراف على كبار التنفيذيين ورواتبهم.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «يسعدنا الترحيب بالدكتورة رجاء القرق في دورها الجديد، ونفتخر بانضمامها إلى مجلس إدارتنا، فهي الخيار الأمثل لتولّي هذا الدور بفضل نجاحها الباهر في قيادة عدد من المؤسسات في أنحاء الإمارات ونهجها في العمل وفهمها العميق للاقتصاد الإماراتي».