حمدان بن راشد: أداء قوي لـ«دوبال القابضة» رغم التحديات

المصدر: دبي - البيان

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة «دوبال القابضة»، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات التعدين والسلع والطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية.

وأشاد سموه بالأداء التشغيلي القوي لشركة دوبال القابضة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وهي تكتل صناعي في قطاع الألمنيوم تملك دوبال القابضة 50% من أصوله خلال 2019 على الرغم من التحديات الكبيرة في السوق وانخفاض سعر الألمنيوم في البورصة العالمية ويرجع الفضل كذلك للألومنيوم عالي الجودة الذي تتميز بإنتاجه «الإمارات العالمية للألمنيوم» وللأسس المتينة للشركة والجهود الحثيثة للارتقاء بالمنتج وتحسين التكلفة التنافسية في السوق.

واطلع سموه على الأداء في مصفاة الألومينا بمنطقة الطويلة بأبوظبي والتي استهلت باكورة إنتاجها في أبريل 2019 وسجلت ناتجاً إجمالياً بلغ 1.1 مليون طن من الألومينا خلال العام، في حين استهل مشروع منجم «البوكسيت» في غينيا (مؤسسة غينيا للألومنيا) إنتاجه في أغسطس وقام بتكرير إجمالي بلغ 1.7 مليون طن من البوكسيت خلال العام.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لشروحات حول المشاريع الجارية في دوبال القابضة، وتنفيذ مشروع متطور لإنتاج الطاقة يعمل بتوربينات غازية بدورة مركّبة بقدرة إنتاجية (625 ميجاوات) ومحطة تحلية المياه بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية 9 ملايين جالون يومياً في مصهر «الإمارات العالمية للألمنيوم» بجبل علي، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع «مبادلة» حيث يحرز المشروع تقدماً ملموساً.

كما اطلع سموه خلال الاجتماع، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس والمديرين وممثلين عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومدققي الحسابات على أنشطة التكرير والتوزيع في قطاع الألومنيوم، حيث تُبذل الجهود للتوسع في الأعمال المتخصصة لتشكيل الألومنيوم في الإمارات.

واطّلع سموه على سير العمل الذي يسير وفق الجدول المحدد في مشروع منشأة بلدية دبي لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارة، والتي تعد المنشأة الكبرى من نوعها في العالم، حيث سيتم معالجة 1.82 مليون طن من النفايات سنوياً ويجرى تنفيذه مع شركاء آخرين.

تنويع الاقتصاد

وقال معالي سعيد الطاير: «تعمل دوبال القابضة على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي، حيث تضطلع الشركة بدورٍ محوري في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات بصفة عامة، ولإمارة دبي خاصة، وقد حققت الشركة إنتاجاً بلغ 2.60 مليون طن من مبيعات معدن الصب خلال 2019، الأمر الذي جعلها تحافظ على مكانتها كثالث أكبر منتج أولي للألومنيوم في العالم خارج الصين».

وأضاف: «تتمتع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمكانة عالمية في بيع المنتجات ذات القيمة المضافة أو ما يسمى «الألومنيوم فائق الجودة»، حيث وصلت النسبة إلى 87.40% من إجمالي المبيعات العالمية، والتي تم بيعها لأكثر من 400 عميل من 50 دولة.

وتواصل الشركة جهودها الحثيثة لكي تبقى أكبر منتج «الألومنيوم فائق الجودة» من حيث الكمية في العالم، كما قامت دوبال بتوقيع اتفاقية إطارية مع «إي دي إف» الفرنسية لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة مع التركيز أكثر على الإمارات، واستكشاف عدد من المشاريع التي تدعم استراتيجية الإمارات للتوطين وإضافة قيمة للاقتصاد الوطني».

واستعرض عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، عدداً من المشاريع الحالية وأخرى قيد الدراسة في مجال الطاقة والكهرباء وتعزيز فرص التوطين في القطاع الصناعي.

وقال: «تواصل الشركة جهودها الحثيثة لتطوير مصنع إماراتي متكامل لدرفلة الألومنيوم وكذلك مصنع لبطاريات التخزين لدعم البنية التحتية واستراتيجية الاستثمار لإنشاء خط تجميع مستقبلي لتصنيع سيارات كهربائية».