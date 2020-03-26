خدمات «غرفة دبي» ذكية بالكامل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في المبنى الرئيسي وجميع الفروع التابعة لها في الإمارة، ابتداءً من اليوم مع تحولها إلى الخدمات الذكية، وتوفيرها لشريحة واسعة من هذه الخدمات في مختلف قنواتها الإلكترونية والذكية.

كما سيتم إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في «فرع جبل علي» و«مكتب المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي» و«مكتب العوير - الميناء الجاف» التابعة للغرفة، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس الكورونا المستجد «كوفيد-19». ودعت الغرفة متعامليها إلى الاستفادة من منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية.