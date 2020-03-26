«التجاري الدولي» يدعم عملاءه بحزمة تسهيلات

أعلن البنك التجاري الدولي (CBI) عن سلسلة من الإجراءات لدعم عملائه في أنحاء الإمارات المتأثرين من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).وبموجب هذه الإجراءات سيتمكن عملاء البنك من الشركات وعملاء الخدمات المصرفية الإسلامية والتجارية، الذين تأثرت أعمالهم بتداعيات الوباء، من التقدم بطلب لتسهيل سداد قروضهم وإعادة النظر في تسهيلات رأس المال العامل، بالإضافة إلى الإعفاء من رسم الحد الأدنى لرصيد الحساب لمدة بين 3 إلى 6 أشهر. كما سيتمكن عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في البنك من الاستفادة من إلغاء الرسوم المتعلقة بالسحب النقدي عند استخدام أي جهاز صراف آلي في دولة الإمارات، وسيتم تخفيض الرسوم المصرفية عبر الإنترنت، وأيضاً الإعفاء من رسم الحد الأدنى لرصيد الحساب لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، كما سيقوم البنك بإعفائهم من الرسوم الخاصة بعملية استرداد قيمة المشتريات بالعملات الأجنبية إلى بطاقاتهم نتيجة إلغاء حجوزات السفر، أما بالنسبة لقروض الرهن العقاري الممنوحة للمشترين الجدد فستتم زيادة معدل القرض إلى القيمة (LTV) بنسبة 5%. (دبي - البيان)

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