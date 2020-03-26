برنامج إماراتي لإدارة علاقات العملاء

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت شركة «لويكا» بدبي برنامج سفايت لإدارة علاقات العملاء ـ أول برنامج من نوعه، يتم تطويره في الإمارات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إدراك أهمية الإمكانات الحقيقية للمعلومات الكبيرة المتمثلة في قاعدة بيانات العملاء الضخمة، والتي توفر استراتيجية تنافسية لدعم وزيادة المبيعات وبالتالي تحقيق أرباح أكبر.

ويقوم برنامج «سفايت» بتحليل تلك المعلومات الضخمة في زمن قياسي، ما يساعد الشركات على وضع إطار لاستراتيجيتها بناء على رغبة العميل.

وقال علي الحمادي الرئيس التنفيذي مؤسس «سفايت»: إن البرنامج يؤكد أهمية المعلومات الضخمة في مساعدة المشروعات المختلفة على اتخاذ قرارات استراتيجية.