جمارك دبي تحصل على اعتماد 5 ابتكارات

المصدر: (دبي – البيان)

حققت جمارك دبي سبقاً عالمياً في مجال الابتكار بحصول خمسة ابتكارات جمركية على اعتماد عالمي من قبل المعهد العالمي للابتكار ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيف 4 منها كابتكارات تحويلية تقدم قيمة مضافة ضمن المستوى الثالث، وهو المستوى الأعلى ضمن تصنيف الابتكارات من قبل المعهد العالمي للابتكار وابتكار واحد ضمن المستوى الأول وهو الابتكار في العمليات والخدمات الداخلية .

وحققت الدائرة إنجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة (Leader) في الابتكار . وتعتبر جمارك دبي أول المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة الحكومية الأولى على مستوى الإمارات والشرق الأوسط التي تحقق هذا الإنجاز الاستثنائي.