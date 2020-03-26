› وافقت الجمعية العمومية لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس، على استمرارية الشركة، وفقاً لمتطلبات المادة (302) من القانون الاتحادي للإمارات رقم (2) لسنة 2015، بخصوص الشركات التجارية، كما أقرت العمومية، خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

› أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أن مجلس إدارتها، وافق على استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وفق بيانات 2019، ودعا المجلس الجمعية العمومية للانعقاد في 25 أبريل المقبل، لعرض الأمر عليها، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية. وأفصحت الشركة أن الخسائر المتراكمة بلغت 2.14 مليار درهم، تشكل 49.93 % من رأسمالها البالغ 4.289 مليارات درهم.

› يجتمع مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، الاثنين، للموافقة بالتمرير على تقرير الأداء السنوي حول أنشطة الشركة خلال 2019، واعتماد البيانات المالية للشركة، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

› يناقش مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير بالتمرير، الاثنين، الموافقة على تقرير بشأن أنشطة الشركة، ودعوة اجتماع الجمعية العمومية للانعقاد.

› يجتمع مجلس إدارة شركة إعمار مولز، الاثنين، للموافقة بالتمرير على تقرير الأداء السنوي حول أنشطة الشركة خلال 2019، واعتماد البيانات المالية للشركة، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

› تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لشركة دبي للاستثمار، إلى 20 أبريل المقبل.