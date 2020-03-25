4.9 مليارات درهم قيمة مساهمة "أدنيك" في اقتصاد أبوظبي في 2019

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

حققت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، مساهمات مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات درهم، بنمو نسبته 46% مقارنة بعام 2018، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة مساهمة "أدنيك" في الاقتصاد المحلي منذ تأسيس الشركة في عام 2005 إلى 36.9 مليار درهم.

وأكدت الشركة اليوم على أن هذه النتائج المميزة التي حققتها "أدنيك" لعام 2019 تأتي بعد تحقيق نمو بنسبة 15.8% في عدد الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم خلال 2019، بما يناهز 2.3 مليون زائر، وليصل إجمالي عدد زوار المراكز التابعة لـ "أدنيك" إلى 19.8 مليون زائر منذ عام 2005.

وذكر حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" والشركات التابعة لها على أن عام 2019 شهد نتائج استثنائية في "أدنيك"، حيث تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات المهمة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتنا نحو ريادة قطاع سياحة الأعمال.

ومن خلال استضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية، تواصل "أدنيك" مواكبتها لأهداف خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 التي تعزز مكانة العاصمة كوجهة رائدة لسياحة الأعمال في المنطقة".

وأضاف "حققنا خلال العام 2019 في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض والشركات التابعة لها نتائج استثنائية شملت كافة قطاعات الشركة، إلى جانب النمو المستدام والملموس في أعداد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي استقطبت الشركات المحلية والعالمية على حد سواء. وقد عزّزنا عاماً بعد عام، من جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها وجهة عالمية وحلقة وصل لقطاع سياحة الأعمال، حيث تُجسد نتائجنا دليلاً دامغاً على التزام ومثابرة فرق العمل لدينا، والتي بذلت جهوداً متميزة للارتقاء بحضور الشركة ومكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي".

وبين الظاهري أن: ""أدنيك" تتطلع إلى مواصلة جهودها الرامية ترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها العاصمة الإقليمية الرائدة لسياحة الأعمال، إلى جانب استمرارها في تزويد الجهات المنظمة والعارضة والوفود بمنشآت وخدمات عالمية الطراز لضمان نجاح كافة الفعاليات التي تستضيفها مرافقنا وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة".

وبلغ عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي 496 فعالية، ليرتفع إجمالي عدد الفعاليات التي استضافتها المراكز التابعة لـ "أدنيك" في 15 عاماً إلى نحو 3,887 فعالية.

وفي عام 2019، استضافت المراكز التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 11 معرضاً جديداً، بنسبة نمو وصلت إلى 22.2% مقارنة بالعام 2018، وبلغ عدد المعارض العالمية والمحلية 60 معرضاً، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بالعام 2018.

واستضافت "أدنيك" في مراكزها خلال العام الماضي 28 مؤتمراً دولياً، من بينها 10 مؤتمرات دولية تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

كما فازت الشركة بثمانية عطاءات لتنظيم واستضافة مؤتمرات دولية بارزة، مقارنة بخمسة عطاءات في العام 2018، مسجلةً نمواً نسبته 60%.

وكشفت الشركة عن دعمها لاستحداث العديد من فرص العمل الجديدة في القطاعات ذات الصلة وصلت إلى 27,543 فرصة عمل، بنسبة نمو 42.36%، وساهمت الشركة في زيادة أعداد الحجوزات الفندقية إلى 764,161 غرفة على مستوى الإمارة، بنمو وصلت نسبته إلى 61.4%، مقارنةً بالأرقام المسجلة عام 2018.

كما وصلت نسبة التوطين في أدنيك خلال العام الماضي إلى 72 بالمائة من مجموع القوى العاملة، في حين بلغت نسبة التوطين في مناصب الإدارة العليا 87%.

وتمكنت الشركة أيضاً من تحقيق أعلى تصنيف لرضا المتعاملين في قطاع تنظيم الفعاليات والمعارض العالمية، بنسبة وصلت إلى 95.3%، وبزيادة قدرها 0.6% مقارنة بالعام 2018. وبلغت نسبة سعادة الموظفين 85%، بزيادة قدرها 3.65% عن عام 2018.

وعلى صعيد متصل، استضاف مركز "إكسل لندن" في العاصمة البريطانية والمملوك بالكامل من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، 431 فعالية محققاً نسبة نمو بلغت 4.61% مقارنة بالعام 2018. ورحب المركز أيضاً بأربعة ملايين زائر، محققاً نمواً بنسبة 73.9% مقارنة بالعام الماضي.

وتضمنت الفعاليات التي استضافتها "أدنيك" في النصف الأول من عام 2019 طيفاً واسعاً من الفعاليات المتخصصة البارزة، حيث استضافت الشركة في شهر يناير "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، المتخصصة بمناقشة الابتكار في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة والكفاءة، بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام، واستقطبت الفعالية قرابة 34 ألف شخص. بالإضافة إلى معرض "توظيف" بدورته الثالثة عشر، معرض التوطين الرائد في المنطقة الذي يركز على التوظيف والتطوير المهني ويهدف إلى زيادة القوى العاملة الوطنية ودعم الباحثين عن العمل.

ويعد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس"، واللذان عقدا في شهر فبراير، من أبرز الأحداث التي نظمتها "أدنيك" في النصف الأول من عام 2019، واستقطب المعرضان على مدار 5 أيام، أكثر من 124370 زائراً، فضلاً عن 1213 من ممثلي وسائل الإعلام العالمية من 42 دولة، وشهد المعرضان توقيع صفقات بلغت قيمتها 20 مليار درهم.

ودعمت "أدنيك" بصفتها الشريك الذهبي الرسمي والشريك المستضيف، فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في المنطقة في شهر مارس 2019. واستضافت قاعات "أدنيك" الداخلية المتميزة 11 نوع من منافسات الرياضات الداخلية، تضمنت كرة الريشة وكرة السلة والجودو وتنس الطاولة وكرة الطائرة، ويعد هذا العدد من القاعات المجهزة لهذه الرياضات الأكبر على مستوى الإمارة. وشهدت دورة الأولمبياد الخاص مشاركة أكثر من 7500 رياضي يمثلون 190 دولة، شاركوا في 24 رياضة فردية وجماعية، بالإضافة إلى 3000 مدرب.

واستضافت "أدنيك" في النصف الأخير من عام 2019، عدداً كبيراً من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاستثنائية، وتوّجت "أدنيك" عام 2019 بحصولها على عدد من الجوائز الهامة، حيث حازت على جائزة الرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات AIPC للابتكار للعام 2019، وذلك عن "منصة الابتكار" المبتكرة والمخصصة للاجتماعات، وجائزتين دوليتين في مجال الابتكار من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" ضمن فعاليات "تحدي الابتكار" الذي أقيم على هامش منتدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة 2019 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، عن فئتي "الابتكار في مجال تجربة المتعاملين" و"الابتكار في مجال الاقتصاد الدائري".

وتبرز هذه الجوائز الجهود المميزة التي بذلتها الشركة في سبيل تحقيق أعلى مستويات التميز والإبداع، كما تسلط الضوء على الأعمال المهمة في مجال التنمية المستدامة والمشاريع المبتكرة. وتعتبر هذه الإنجازات وغيرها علامات فارقة في تعزيز المكانة العالمية لـ "أدنيك".