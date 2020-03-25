"سياحة أبوظبي" توجه بالإغلاق الكامل للمطاعم والمقاهي في الفنادق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بضرورة الإغلاق الكامل للمطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم خدمات الطعام المتواجدة في المنشاة والاكتفاء فقط بخدمة الغرف والتوصيل المنزلي تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19».

وأضافت الدائرة في تعميم صدر اليوم، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري على أن يلغى ما ورد سابقاً من تعاميم بخصوص عمل المطاعم والمقاهي.

ودعت الدائرة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات لضمان السلامة والصحة العامة لكافة النزلاء والزوار، مؤكدة انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بالتعليمات.

ودعت الدائرة إلى ضرورة التقيد بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.