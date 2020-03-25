مدير عام "اتحادية الكهرباء " لــ "البيان": نظام الفواتير جاهز لتنفيذ حزمة التسهيلات اعتباراً من الغد

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـــ "البيان" أن الهيئة شكلت فريقاً لإعادة برمجة وتأهيل نظام الفواتير لديها لتنفيذ حزمة التسهيلات لقطاع التجزئة والفنادق والمصانع لمشتركي الهيئة التي اعتمادها مجلس الوزارة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتا إلى أن النظام سيكون جاهزاً اعتباراً من صباح الغد الخميس.

وقال: يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتوجيهات الحكومة حول إجراء الخصومات المقررة والتي تتمثل في: تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر اعتباراً من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم، وتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل وحتى قسط شهر سبتمبر المقبل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، إضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020.

وأوضح محمد صالح أن الهيئة وبناء على توجيهات الحكومة قامت بتشكيل فريق داخلي لديها لدراسة الحالات التي تتطلب تأجيل سداد الفواتير، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم القطاعي التجاري والصناعي والتسهيلات التي تقدمها حكومة الامارات ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد"كوفيد19" على مختلف القطاعات.