مجموعة الأغذية : تنسيق كامل مع الحكومة لضمان تدفق الانتاج دون تأخير

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد صالح لوتاه المدير التنفيذي لشركة «الإسلامي» للأغذية رئيس مجموعة عمل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي، أن المجموعة ومنذ بداية الأزمة عالمياً قامت بالتنسيق الكامل مع الحكومة ومع الأعضاء في المجموعة وهم معظم الشركات الغذائية العاملة محلياً، وذلك بهدف التأكيد على تواصل العمل و تدفق المواد الغذائية دون أي تأخير لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى صحة وسلامة العاملين في القطاع والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف لوتاه في تصريحات لـ "البيان" : لا شك أن الذي يمر به العالم حالياً من أوقات صعبة مليئة بالتحديات غير المسبوقة، وهنا نشكر المتواجدين في الخطوط الدفاعية الأولى من الجهات الصحية والطبية والشرطة والقائمين على الأمن في الدولة وجميع الجهات التي تعمل في الميادين على كل ما يقومون به من جهود لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".