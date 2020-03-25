اقتصادية دبي توجه القطاع الخاص لتبني العمل عن بعد

المصدر: دبي – البيان

وجهت اقتصادية دبي بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص والمنشآت التجارية باستثناء الجمعيات التعاونية والباقة والسوبرماركت والصيدليات، بضرورة التزام منظومة العمل عن بعد بنسبة 80% من إجمالي عدد موظفيها وذلك لغاية الخميس الموافق 9 أبريل 2020.

وقالت الدائرة إن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة لكافة أفراد المجتمع، وبناءً على التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية.