«أبوظبي التنموية القابضة ADQ» تضيف 14 شركة إلى محفظة أعمالها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن كشف هويتها الجديدة «القابضة ADQ»، وتزامن الإعلان مع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو عبر إضافة 14 شركة إلى محفظة أعمالها، ما يرفع عدد الشركات العاملة تحت مظلتها إلى أكثر من 25 شركة تعمل في 11 قطاعاً.

وتشمل الإضافات الأخيرة لمحفظة «القابضة ADQ»، الشركة القابضة العامة (صناعات)، والتي تعمل الشركات التابعة لها في قطاعات متنوعة منها الأغذية والزراعة والأصول الصناعية، ومن بينها «شركة مجموعة أغذية» و«شركة الفوعة»، و«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»، و«شركة الإمارات لصناعات الحديد ش.م.ع»، و«شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة» (دوكاب) و«شركة أركان لمواد البناء».

تطوير سياحي

ولتعزيز التزامها بتطوير قطاع السياحة في أبوظبي، تم أيضاً نقل أسهم العديد من الفنادق الشهيرة والمرافق والشركات السياحية في أبوظبي إلى محفظة «القابضة ADQ»، ويتضمن ذلك «فندق قصر السراب»، و«أنانتارا منتجع فلل اليم»، و«أنانتارا منتجع فلل السهل»، و«منتجع جزر الصحراء وسبا»، وشركة «لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار»، وشركة «بي تو بي للفنادق والعقارات»، وشركة «بارك للاستثمار السياحي» وشركة «الأصول للاستثمار والسياحة»، وشركة «منتجع قرية البري للتطوير».

يأتي ذلك في أعقاب البيان الذي صدر عن الشركة مؤخراً والذي أعلنت فيه عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران «ويز إير القابضة»، أكبر شركة للطيران الاقتصادي في أوروبا، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم «ويز إير أبوظبي».

سوق أبوظبي المالي

ومن بين الشركات الأخرى التي أضيفت إلى محفظة «القابضة ADQ»؛ «سوق أبوظبي للأوراق المالية»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، بالإضافة إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» و«شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات».

ومن شأن توسيع محفظة «القابضة ADQ» أن يزيد من تركيز أنشطتها في تطوير قطاعات رئيسية مثل الصناعات والأغذية والزراعة والإعلام والخدمات المالية والسياحة والضيافة في الإمارة، حيث يستكمل ذلك الأعمال الحالية للشركة التي تنشط في قطاع المرافق والنقل والخدمات اللوجستية والطيران والعقارات والرعاية الصحية.

تعزيز الأداء

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة ADQ»: بموجب هذا الإعلان، تعزز «القابضة ADQ» مهمتها المتمثلة في جمع الشركات الأكثر حيويةً وطموحاً تحت مظلتها، ما يؤهلنا إلى العمل بقوة وفاعلية في تعزيز أداء وقيمة تلك الشركات ورفع مستوى مساهمتها في نمو مجتمع أبوظبي.

وأضاف السويدي: نستهدف من ذلك عملياً تمكين تلك الشركات من خلال تفعيل التعاون للوصول إلى التميز على مستوى الإنتاجية والكفاءة والجودة، الأمر الذي سيساعد شركاتنا على تعزيز مستوى عملياتهم التشغيلية في أسواق وقطاعات شديدة التنافسية في الداخل والخارج، وقد نجحت كل واحدة من تلك الشركات في تحقيق مكانتها وإثبات جدارتها في مجتمعنا وفي الأسواق الإقليمية، ونحن نسعى إلى المضي قدماً لتحقيق المزيد من التميز في مجالات أنشطتهم.

واختتم السويدي تعليقه قائلاً: بالإضافة إلى دعم الجهود الاستراتيجية الحكومية الساعية إلى التنويع الاقتصادي تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية «غداً 21»، فإننا نهدف أيضاً إلى العمل كعنصر فاعل ومحفز لتمكين تلك الشركات من تحقيق المزيد من الابتكار والتقدم، وبالتالي دعم محفظتنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أقصى استفادة من إدارة رأس المال.

قرار المجلس التنفيذي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة «ADQ القابضة»، وبموجب قرار المجلس التنفيذي، تنتقل إلى الشركة «ADQ القابضة» ملكية وحصص الحكومة في شركة الأصول للاستثمار والسياحة، وشركة «بي تو بي» للفنادق والعقارات، وشركة بارك للاستثمار السياحي، وشركة منتجع قرية البري للتطوير، وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار، والشركة القابضة العامة «صناعات»، وإيمج نيشن أبوظبي «منطقة حرة».

وأوعز القرار إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل أسهم الحكومة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إلى الشركة «ADQ القابضة».

وانتقلت بموجب قرار المجلس التنفيذي ملكية الحصص في كل من منتجع جزر الصحراء وسبا، أنانتارا منتجع فلل اليم - جزيرة صير بني ياس، أنانتارا منتجع فلل السهل - جزيرة صير بني ياس، فندق قصر السراب، إلى شركة الأصول للاستثمار والسياحة.