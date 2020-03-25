موافقة على شروط إعادة هيكلة ديون «أملاك»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن نجاحها في الحصول على موافقة جميع مموليها بشأن الشروط الجديدة لإعادة الهيكلة. وأكدت الشركة في بيان أمس إلى سوق دبي المالي، تحقيق تقدم كبير مع الممولين على مستوى توثيق الاتفاقية.

كانت «أملاك» استأنفت التفاوض مع ممولي الشركة بشأن إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو في ميزانيتها العمومية.

وفي ديسمبر الماضي قالت الشركة إن خطة معالجة الخسائر تقوم على خطة إعادة الهيكلة، مضيفة أنها أبرمت خطة إعادة الهيكلة مع دائنيها في 2014 وتم تعديلها في 2016، غير أن شروط الاتفاق الصارمة والانتعاش الضئيل في السوق العقاري لم يساعد على حقن الأموال، ما نتج عنه عدم توافق في الاستحقاق وعدم كفاية السيولة لتسديد الالتزامات حسب المتفق عليه. وكانت الشركة أفصحت في نوفمبر 2019 أن الخسائر المتراكمة 1.35 مليار درهم تشكل 90 % من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.