إغلاق مطارات الدولة أسبوعين قبل الموعد المعلن بيوم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بدأت مطارات الدولة تعليق جميع الرحلات اعتباراً من مساء أمس بناءً على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث سيدخل الإجراء قبل موعده الأصلي المعلن بيوم.

وقال مطار دبي، في بيان، إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب من وإلى الإمارات بما في ذلك الرحلات الداخلية والخارجية والعبور اعتباراً من منتصف الليلة الماضية ولمدة أسبوعين، موضحاً أن التعليق رهن بإعادة التقييم.

وقال مطار أبوظبي، في بيان مماثل، إنه سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى المطار بشكل مؤقت ابتداءً من منتصف الليلة الماضية بتوقيت الإمارات ولمدة أسبوعين باستثناء رحلات الشحن والإجلاء الضرورية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قررت تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، قابلة للمراجعة والتقييم، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ولا يشمل القرار رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل، في حالة المضي قدماً لاحقاً لاستئناف الرحلات، تهدف إلى وقاية الركاب وطاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.