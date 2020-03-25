«مبادلة» تجدد عرض بنك «فالكون» للبيع

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعادت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» إحياء خططها لبيع بنك «فالكون» للخدمات المصرفية الخاصة، المملوك لها، والذي يقع مقره الرئيسي في مدينة جنيف، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن «مبادلة» تخطط لبيع «فالكون» خلال المستقبل القريب، وذلك على الرغم من تراجع القيم المالية لغالبية البنوك الأوروبية نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد في مختلف دول العالم.

وأضافت الوكالة أن «مبادلة» أجرت مباحثات ناجحة مع مشترين محتملين لبنك «فالكون» خلال العام الماضي والعام الذي سبقه.