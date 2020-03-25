5 تطبيقات للتواصل مجاناً بينها سكايب

المصدر: (أبوظبي –البيان)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات، إتاحة 5 تطبيقات للتواصل مجاناً وبشكل استثنائي حتى إشعار آخر. وأضافت الهيئة رداً على استفسارات الإعلاميين أمس، أن إتاحة هذه التطبيقات يأتي في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، وضمن جهودها لدعم التعلم عن بُعد والعمل عن بُعد، مشيرة إلى أنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر.

ونوهت الهيئة إلى أن التطبيقات المتاحة والتي ستعمل على كافة الشبكات في الدولة وهي: تطبيق ميكروسوفت تيمز، وتطبيق زوم، وتطبيق بلاكبورد. وذكرت الهيئة أن هناك أيضاً تطبيقات تم إتاحتها ستعمل على شبكات الإنترنت الثابتة وهي: ميكروسوفت سكايب للأعمال، وجوجل هانغ آوت ميت. ورحب أفراد المجتمع بقرار الهيئة إتاحة بعض التطبيقات للتواصل عن بُعد في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين على أن القرار جاء في الوقت المناسب لتعزيز عمليات العمل والتعلم عن بُعد ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء «كورونا».