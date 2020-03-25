اقتصادية دبي تباشر تنفيذ مبادرات التحفيز

المصدر: دبي،أبوظبي ـ بشار باغ، عبد الحي محمد

باشرت اقتصادية دبي تنفيذ مبادرات التحفيز الخاصة بتراخيص الأعمال، تماشياً مع حزمة الحوافز المقدمة من حكومة دبي لتحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع الأعمال وقطاعاته وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.

وبحسب اقتصادية دبي يمكن للمستثمرين الآن دفع الرسوم السنوية المتعلقة بإصدار رخص الأعمال أو تجديدها مع 12 قسطاً شهرياً من دون دفعة أولى، فضلاً عن عدم إلزامية تجديد عقود الإيجار عند تجديد الرخصة، وتشمل متطلبات الاستفادة من هذه المبادرات نسخة من آخر إذن للدفع، ورسالة من صاحب الترخيص بطلب التقسيط، وتحديد عدد الدفعات ونسخة من الهوية الوطنية لصاحب الترخيص. ويمكن تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني info@dubaided.gov.ae أو الاستفسار هاتفياً عبر الرقم 044445555.

إغلاق واستثناء

كما أصدرت اقتصادية دبي قراراً بإغلاق أنشطة تجارية واستثناء مجموعة من الخدمات الأساسية اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 8 أبريل 2020 مع إتاحة إمكانية ممارسة التجارة الإلكترونية للمحال المغلقة.

واستثنت اقتصادية دبي عدداً من الأنشطة من قرار الإغلاق سواء داخل أو خارج مراكز التسوق بحيث تعمل هذه المنشآت المستثناة كالمعتاد وهي البقالات والسوبرماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات، ويتضمن القرار إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق مع الاستثناءات المذكورة.

ولفتت الدائرة إلى أن فروع البنوك والمصارف تستمر في مزاولة العمل إلا إذا صدر قرار تنظيمي من المصرف المركزي، كما أوضحت أن فروع شركات الصرافة مستمرة في مزاولة عملها مع أخذ التدابير اللازمة بالتعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور وتنظيم الدور، ولفتت إلى أن العيادات تقوم بالعمل بشكل طبيعي.

وفيما ينص القرار على إغلاق جميع المحال التجارية في الأسواق المفتوحة، تم استثناء المخابز وورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمات الفنية والكهربائية للمباني.

ويشمل الإغلاق الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم باستثناء أسواق الأسماك والخضار واللحوم للبيع بالجملة والتوريد، كما يشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب باستثناء مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط وخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية، ويسمح للمطاعم استمرارية تقديم خدمة السيارات وخدمة توصيل الطعام وإذا كان المطعم متواجداً في أحد مراكز التسوق يجب على إدارة المطعم الحصول على موافقة من إدارة المركز.

وبحسب توجيهات اقتصادية دبي، يتم إغلاق كل من المنشآت التالية دون أي استثناء: صالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية، حدائق الملاهي، معسكرات الربيع، وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية ودور السينما ومراكز المساج والتدليك ومراكز السبا.

كما يشمل القرار حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة، ووجهت اقتصادية دبي منشآت الأعمال باتباع اشتراطات التعقيم والتباعد الاجتماعي، وأعلنت أنها ستنفذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتعقيم.

أبوظبي

وفي أبوظبي أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية تعميماً يقضي بإيقاف مؤقت للمراكز التجارية ومراكز التسوق في الإمارة مدة أسبوعين من تاريخه تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

واستثنت الدائرة في تعميمها المحال التي تقع داخل تلك المراكز التجارية أو الأسواق وتمارس أنشطة الخدمات الطبية وبيع المواد الغذائية والسوبرماركت والبقالات وما في حكمها والصيدليات ومكاتب الخدمات الإدارية.

وحسب التعميم سيطبق إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم بدءاً من اليوم، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش ورقابة من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم كما سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي مخالفة يتم رصدها بهذا الشأن. كما تستمر المستشفيات والصيدليات في استقبال المرضى والمستهلكين، كما أكد عدد من المخابز الكبرى افتتاح مقراتها الرئيسية.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن التعميم يأتي استمراراً للتعاميم المنظمة للإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والحد من الاختلاط بين أفراد المجتمع منعاً لانتقال العدوى.

وأوضح أن هذه التعاميم المنظمة والوقائية ستكون مؤقتة إلى حين النظر في مدى السيطرة على انتشار الفيروس الوبائي والقضاء عليه نهائياً مؤكداً أهمية التزام الجميع بما جاء في التعاميم سواء من أفراد في المجمع من مواطنين أو مقيمين أو شركات ومؤسسات حيث تقع عليهم مسؤولية مجتمعية في ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات تماشياً مع قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة للتعاميم السابقة، ويلغي هذه القرار كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة.

1200 متجر

ويفتح أكثر من 1200 متجر كبير وبقالة في إمارة أبوظبي أبوابها من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وكشفت جولة «البيان» أمس عن قيام غالبية المتاجر الكبرى وعددها يزيد على 100 متجر لمجموعات جمعية أبوظبي التعاونية (45 فرعاً) واللولو هايبر ماركت ( 38 فرعاً) وكارفور (6 فروع) وفروع شويترام وكي إم وفاطمة سوبر ماركت وسبنس بتوفير معروض ضخم من السلع والمواد الغذائية خاصة المواد الأساسية بعروض ترويجية تراوحت بين 10% و15%.

وشهد سوق الميناء للخضراوات والفواكه أمس إقبالاً من المستهلكين لشراء احتياجاتهم، واشترى المستهلكون صندوق الطماطم وزن 9 كيلو بسعر 25 درهماً وجوال البصل 20 كيلو بسعر 55 درهماً بزيادة عشرة دراهم عن أول من أمس وسعر الكيلو 8 دراهم بزيادة درهمين عن أول من أمس وكيلو الخيار بسعر 4 دراهم، وشهدت أسعار الفواكه استقراراً كبيراً في آخر أيام السوق قبل الإغلاق.

وفي جمعية أبوظبي التعاونية امتلأت الساحات في مدخل ومنتصف الجمعية بكميات ضخمة من السلع الغذائية خاصة الأرز والزيت والسكر والشاي بعروض بلغت 15%، كما امتلأت أرفف الخضراوات والفواكه بالبضائع.

قرارات اقتصادية دبي

بدءاً من اليوم وحتى تاريخ 8 أبريل يتم إغلاق:

› المراكز التجارية ومراكز التسوق

› الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، باستثناء أسواق الأسماك والخضار واللحوم للبيع بالجملة والتوريد

› حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة

› صالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية

› حدائق الملاهي

› معسكرات الربيع

› جميع المحال التجارية في الأسواق المفتوحة، باستثناء المخابز وورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمات الفنية والكهربائية للمباني

› المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب باستثناء مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط، وخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية

› صالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية

› دور السينما

› مراكز المساج والتدليك ومراكز السبا

› يمكن للمحال المغلقة ممارسة التجارة الإلكترونية

تستثنى من هذا القرار الأنشطة التالية سواء داخل أو خارج مراكز التسوق:

› البقالات، السوبر ماركت، الجمعيات التعاونية، الصيدليات

يرجى اتباع اشتراطات التعقيم والتباعد الاجتماعي. ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتعميم

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة.



