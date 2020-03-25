رقابة مكثفة بأسواق عجمان

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

أكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، اهتمام وحرص الدائرة على عدم رفع أسعار السلع المختلفة في منافذ البيع بعجمان، وعليه تم تشكيل فريق عمل لمراقبة الأسعار والتأكد من توفرها في منافذ البيع.

وأضاف، نطمئن الجمهور في إمارة عجمان على أن الوضع الراهن في الإمارة لا يدعو إلى القلق، وأن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة بكافة منافذ البيع المختلفة. ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في الآونة الأخيرة اتخذت عدداً من التدابير والإجراءات، حيث كثفت حملاتها الرقابية ونزولها الميداني للمنشآت والأسواق في الإمارة، تحسباً لاستغلال البعض من التجار للوضع الراهن بهدف رفع الأسعار وسط تزايد الإقبال على المواد الاستهلاكية.

كما شكلت الدائرة فريق عمل من المفتشين يعمل على فترتين صباحية ومسائية وعلى مدار 24 ساعة بهدف مراقبة الأسواق بشكل دائم.