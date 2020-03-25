«نتورك إنترناشيونال» تدعم شركاءها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال» عن تخصيص ما مجموعه 5 ملايين درهم على هيئة مبالغ نقدية وإجراءات عملية أخرى دعماً لحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بهدف مساعدة الشركات وشركائها التجار في الدولة على تجاوز هذه الفترة العصيبة التي يسودها غياب اليقين الاقتصادي.

وكجزء من الدعم الذي توفره، ستسهم الشركة بنحو 3.7 ملايين درهم نقداً لدعم 1000 تاجر من عملائها الأكثر تضرراً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة،

وسيحصل 1000 تاجر من عملاء الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررين بشدة اقتصادياً بالوضع الراهن على مبلغ 3673 درهماً (1000 دولار) نقداً.