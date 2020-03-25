«إمباور» تطبق العمل عن بُعد

المصدر: دبي- البيان

بدأت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» تطبيق نظام العمل عن بعد تنفيذاً للإجراءات الحكومية الوقائية التي اتخذتها حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين وعلى صحة أسرهم وسلامتهم.

وأكدت «إمباور»، أن هذا الإجراء الاحترازي لن يؤثر مطلقاً في مستوى الخدمة المُقدمة للمتعاملين والمستفيدين وعددهم أكثر من 120000 متعامل في عموم مناطق دبي، حيث لن تتأثر عمليات تقديم خدمات التبريد كونها مؤتمتة بأنظمة وتقنيات ذكية متطورة.

ووفقاً لسياسة المؤسسة في هذا الظرف المؤقت سيبقى مركز خدمة المتعاملين بمقر الشركة الرئيسي في شارع الجميرا مفتوحاً خلال ساعات العمل المعتادة، بينما ستبقى بقية مراكز خدمة المتعاملين في باقي المناطق مغلقة حتى إشعار آخر، وستقتصر الخدمة في المكتب الرئيسي على تقديم «طلبات التسجيل» فقط.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: أن تمكين موظفي الشركة من العمل عن بُعد يجسد الالتزام الكامل بحماية سلامة وصحة فرق عملها وأسرهم، إلى جانب الحفاظ على صحة المتعاملين بوصفهم أولويات تتصدر عمل الشركة في كل الظروف.