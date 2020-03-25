دبي للخدمات المالية تدعم الإجراءات تجاه «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية مواصلتها تقييم ومواجهة تداعيات الوضع المتطور لجائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية والاحتياطية اللازمة لدعم حكومة دبي ودولة الإمارات في احتواء انتشاره، في حين تواصل عملها بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية في هذا الصدد.

وتشارك سلطة دبي للخدمات المالية بنشاط في نقاشات مجتمع الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي لتقييم الأثر الفوري والطويل الأمد لهذا الوضع العالمي غير المسبوق، والتدخل عند الحاجة لضمان الاستقرار المالي لمجتمع المال والأعمال وحماية المستهلك.

وحيث إن مركز دبي المالي يعتبر مركزًا عالميًا لتقديم الخدمات المالية، تواصل السلطة التنسيق الوثيق مع مختلف الهيئات الإشرافية المحلية والدولية.

وعلى مدى العقد الماضي عززت المعايير التنظيمية الدولية من مرونة النظام المالي، مع تمتع البنوك بمستويات رأس مال وسيولة أعلى من أي وقت سبق، بما في ذلك الاحتياطات التي تم تصميمها خصيصًا للاستخدام في مثل هذه الظروف.

في حين تجني سلطة دبي للخدمات المالية ثمار استثماراها في التكنولوجيا التنظيمية والرقمية لتتمكن الآن من إنجاز وظائفها بكفاءة عالية حتى مع تحول العديد من الشركات إلى ترتيبات العمل عن بعد.

وتواصل أسواق مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك سوق الأسهم ومنصات السندات في ناسداك دبي وسوق السلع في بورصة دبي للطاقة بالعمل بشكل اعتيادي وفعّال، مستعرضة بذلك قوة وكفاءة هياكل أسواق مركز دبي المالي العالمي في ظل الظروف الحالية.

ونوهت سلطة دبي للخدمات المالية باحتمالية تزايد مخاطر تعرض المؤسسات المالية للهجمات الإلكترونية ومحاولات التصيد الاحتيالي في ظل الظروف الراهنة.