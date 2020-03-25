إكسبو الشارقة يطبق تدابير احترازية

المصدر: (دبي ـ البيان)

طبق مركز إكسبو الشارقة، سلسلة من التدابير الاحترازية ضمن خطته للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار جهوده لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية لموظفي ومتعاملي المركز، ودعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة لتفادي فرص انتشار هذا الفيروس حرصاً على سلامة الجميع.

وشملت التدابير الاحترازية التي تم تطبيقها في مركز إكسبو بالشارقة وفروعه في مدينتي خورفكان والذيد عمليات التعقيم والتطهير اليومي لكافة مكاتب المباني وقاعات المعارض، وتعقيم الأسطح وأدوات العمل من أجهزة ومعدات مختلفة، وكذلك صالات استقبال المتعاملين والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة.