غرفة دبي تطلق حملة: «خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد»

المصدر: دبي- البيان

دعا حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال إلى التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تطبيقها للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد، طالباً من القطاع الخاص ضمان سلامة موظفيهم وصحتهم من خلال إتاحة فرص العمل عن بعد في المجالات التي لا تتطلب تواجداً أو حضوراً مباشراً في مكان العمل.

جاء ذلك في كلمة وجهها بوعميم، أمس، لقطاع الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للغرفة مع إطلاق الغرفة لحملة «خلك في البيت.. اعمل بذكاء.. اعمل عن بعد».

وأكد بوعميم، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا تعتبر استثنائية ومتكاملة وتضمن سلامة الأفراد والمجتمع والوطن، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى دورٍ واعٍ ومكمل لها يلعبه القطاع الخاص عبر الالتزام بها، وتسهيل عمل موظفيه عن بعد وضمان استمرارية الأعمال.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق مجتمع الأعمال في دعم الجهود والإجراءات التي تبذلها الحكومة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وقطاع الأعمال، مضيفاً أن الحكومة وفرق إدارة الطوارئ تبذل جهوداً كبيرة لضمان سلامة وصحة وأمن المجتمع رغم التحديات العالمية، لافتاً إلى أنه يجب على مجتمع الأعمال التعاون والتعامل بمسؤولية ومهنية عالية لحماية الموظفين وضمان استمرارية الأعمال.

ودعا مدير عام غرفة دبي القطاع الخاص إلى إيلاء الاهتمام بسلامة وأمن الموظفين، واللجوء إلى نظام العمل عن بعد الذي أصبح أكثر سهولة مع البنية التحتية التقنية المتطورة في الدولة، والتي جعلت تجربة العمل عن بعد تجربة ثرية وبنّاءة، مضيفاً أن القطاعات والمجالات التي لا تتطلب تواجداً في مكان العمل يمكن البدء بالعمل عن بعد فيها فوراً.