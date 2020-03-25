«ديلي فودز – البيرو» تنضم إلى مركز أعمال شركات أمريكا اللاتينية بـ«جافزا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية-إقليم الإمارات، انضمام مجموعة «ديلي فودز – البيرو» إلى مركز احتضان الأعمال لشركات أمريكا اللاتينية، والذي يقع في «جافزا ون»، وهو المجمع التجاري بقلب المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وتعتبر مجموعة «ديلي فودز» أول شركة تنضم إلى المركز.

وعززت موانئ دبي العالمية حضورها في قارة أمريكا الجنوبية من خلال التوسع في أعمالها في البيرو لتتحول من محطة لمناولة الحاويات في ميناء كاياو إلى مركز متكامل للعمليات البحرية واللوجستية.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: يعتمد التعاون بين موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والبيرو على رؤية استراتيجية مشتركة، ترتكز على تعزيز التواصل والتكامل اللوجستي، وفتح الأسواق الدولية أمام الشركات.

واختيار مجموعة «ديلي فودز» لـ«جافزا» يهدف إلى تحقيق: موقع واحد، أسواق متعددة. وأسهمت رؤيتنا الاستراتيجية في تسهيل ممارسة الأعمال لعملائنا انطلاقاً من جافزا، وتمكين تجارة عالمية أكثر ذكاءً.