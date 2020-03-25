إطلاق «سكاي كاب إنفستمنت»

المصدر: (دبي- البيان)

تم الإطلاق التجريبي لشركة سكاي كاب إنفستمنت مانجمنت ليمتد، وهي شركة تقدم محفظة متنوعة من الخدمات المالية في الإمارات. وتم تأسيس سكاي كاب لتكون محطة شاملة الخدمات للمستثمرين العالميين في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والهند، وجنوب شرق آسيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.

وانطلاقاً من مقرها في دبي، توفر سكاي كاب مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المالية، والتي يمكن تخصيصها لتلائم احتياجات كل عميل، حيث تشمل محفظة خدمات ومنتجات الشركة تقديم الاستشارات (بما في ذلك الحكومية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، ورفع أو إعادة هيكلة رأس المال)، والأسهم الخاصة (التكنولوجيا المالية والفرص الخاصة)، واستشارات إدارة الأصول والثروات، وصناديق الفرص الائتمانية. أسس الشركة سايكات كومار، الذي شغل منصباً كشريك وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة الماسة كابيتال.

وقال كومار: «رغم الأوقات العصيبة التي تمر بها السوق حالياً في ظل الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم أجمع، أعتقد أن السوق ستوفر للمستثمرين، ابتداءً من النصف الثاني من العام، فرصاً ممتازة للاستثمار في الأسهم الممتازة عالية الجودة في جميع أنحاء العالم بتقييم وأسعار زهيدة».