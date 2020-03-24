الاتحاد للطيران تقرّب موعد التعليق المؤقت لجميع رحلاتها

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أصدرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني توجيهات بتقريب موعد تعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليوم بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.

وعليه، ستقوم الاتحاد للطيران بتعليق جميع الرحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي لمدة 14 يوماً كبداية أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة من السلطات المعنية، فيما سيسمح لجميع الطائرات المتواجدة خارج الدولة قبل الساعة 23:59 (بالتوقيت المحلي) من اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 بإتمام رحلاتها إلى أبوظبي كما هو مخطط لتصل في 25 مارس كموعد أخير وعلى متنها المسافرون الذين سمح لهم بدخول الدولة بموجب القيود المفروضة حالياً.

وتعتذر الشركة عن أي ازعاج تسببه هذه الإجراءات لضيوفها خلال هذه الفترة العصيبة ويستمر فريق العمل ببذل كافة الجهود لمساعدتهم واطلاعهم على الخيارات البديلة المتوفرة.

كما ترجو من الضيوف المتأثرين بتعليق الرحلات زيارة etihad.com/travelalerts لمعرفة خيارات إعادة الحجز.

وتستمر الاتحاد للطيران باتباع توجيهات السلطات الحكومية المحلية والدولية وتعمل على تطبيق خطة طوارئ لمساعدة العملاء المتأثرين، وستقوم بالإعلان عن استئناف رحلاتها عبر القنوات المعتادة بمجرد رفع الحظر.