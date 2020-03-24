مطارات أبوظبي تُعيّن شريف الهاشمي رئيساً تنفيذياً بالإنابة

المصدر: وام

أعلنت مطارات أبوظبي عن تعيين شريف هاشم الهاشمي في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، والذي سيسهم من خلال مهامه الجديدة في تعزيز الجهود التطويرية المتميزة التي تقوم بها الإدارة التنفيذية للشركة.

وسيعمل شريف الهاشمي على تحقيق رؤية مطارات أبوظبي بأن تصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم،وتطوير التقنيات المتطورة في المطارات ومواصلة تقديم خدمات استثنائية وتجربة سفر سهلة ومريحة للمسافرين عبر مطارات أبوظبي من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: "نرحب بانضمام شريف الهاشمي للعمل في مطارات أبوظبي في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وبخاصة خلال هذه الفترة الحاسمة من رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا لنصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم، ونحن على ثقة بأنه ومن خلال خبرته الواسعة سيسهم الهاشمي في تعزيز مشاركة مطارات أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها وجهة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم".

وبدوره اعرب شريف الهاشمي عن فخره بالانضمام للعمل في مطارات أبوظبي والمشاركة في مواصلة مسيرتها الريادية المتميزة في القطاع من خلال العمل على تعزيز عملياتها والمساهمة في تطويرها.