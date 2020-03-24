إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق في أبوظبي لمدة أسبوعين

المصدر: أبوظبي – عبدالحي محمد

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما يقضي بإيقاف مؤقت للمراكز التجارية ومراكز التسوق في إمارة ابوظبي وذلك مدة أسبوعين من تاريخه تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19 وعملاً بتوجيهات إدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بهذا الشأن.

واستثنت الدائرة في تعميمها المحلات التي تقع داخل تلك المراكز التجارية أو الأسواق وتمارس أنشطة الخدمات الطبية وبيع المواد الغذائية والسوبرماركت والبقالات وما في حكمها والصيدليات ومكاتب الخدمات الإدارية.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ان هذا التعميم يأتي استمرارا للتعاميم المنظمة للإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 والحد من الاختلاط بين افراد المجتمع منها لانتقال العدوى.

وأوضح معاليه بأن هذه التعاميم المنظمة والوقائية ستكون مؤقتة الى حين النظر في مدى السيطرة على انتشار الفيروس الوبائي والقضاء عليه نهائيا مؤكدا أهمية التزام الجميع بما جاء في التعاميم سواء من افراد في المجمع من مواطنين او مقيمين او شركات ومؤسسات حيث تقع عليهم مسؤولية مجتمعية في ذلك.

وحسب التعميم سيطبق إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم بدءا يوم 25 مارس 2020 حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش ورقابة من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم كما سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي مخالفة يتم رصدها بهذا الشأن.