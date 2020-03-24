المتاجر الكبرى في أبوظبي تضخ معروضاً ضخما من السلع الغذائية

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

يفتح أكثر من 1200 متجر كبير وبقالة في إمارة أبوظبي أبوابها من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وكشفت جولة لـ "البيان الاقتصادي" عن قيام غالبية المتاجر الكبرى وعددها يزيد على 100 متجر لمجموعات جمعية أبوظبي التعاونية (45 فرعا) واللولو هايبر ماركت (38 فرعا) وكارفور (6 فروع) وفروع شويترام وكي إم وفاطمة سوبر ماركت وسبنس، بتقديم معروض ضخم من السلع والمواد الغذائية خاصة المواد الأساسية بعروض ترويجية تراوحت بين 10% و15%.

كما تستمر المستشفيات والصيدليات في استقبال المرضى والمستهلكين، كما أكدت عدد من المخابز الكبرى افتتاح مقراتها الرئيسية.

وأكد تجار سوق الميناء للخضروات والفواكه وسوق مركزي مدينة زايد وسوق اللحوم وسوق الأسماك أمس على إغلاق الأسواق بدءا من فجر اليوم، مؤكدين أن الدوائر المعنية في الإمارة أكدت لهم أن مدة الإغلاق أسبوعين قابلة للتمديد.

وشهد سوق الميناء للخضروات والفواكه اليوم إقبالا جيداً من المستهلكين لشراء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه قبل إغلاقه، وفي جمعية أبوظبي التعاونية وفروعها 45 وفروع مجموعة اللولو هايبر ماركت 38 وكارفور امتلأت الساحات الخالية في مدخل ومنتصف المتاجر بكميات ضخمة من السلع الغذائية خاصة الأرز والزيت والسكر والشاي بعروض بلغت نسبتها 15%. كما امتلأت أرفف الخضروات والفواكه بالبضائع.

ويتواجد في أبوظبي أكثر من 1200 متجر كبير وبقالة منها نحو 100 متجر كبير تعود لعلامات جمعية أبوظبي التعاونية واللولو وكارفور وشويترام وكي إم وفاطمة سوبر ماركت وكالرز والمدينة، كما تتواجد في الإمارة أكثر من 1100 بقالة منها نحو 800 بقالة في مدينة أبوظبي وضواحيها مملوءة بالمواد الغذائية وتستقبل المستهلكين من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء.