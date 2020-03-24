اقتصادية دبي تباشر مبادرات التحفيز

المصدر: دبي ــ البيان

تماشياً مع حزمة الحوافز المقدمة من حكومة دبي لتحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم، باشرت اقتصادية دبي تنفيذ مبادرات التحفيز الخاصة بتراخيص الأعمال، حيث يمكن للمستثمرين الآن دفع الرسوم السنوية المتعلقة بإصدار رخص الأعمال أو تجديدها مع 12 قسطا شهريا بدون دفعة أولى.

بالإضافة إلى عدم إلزامية تجديد عقود الإيجار عند تجديد الرخصة، وتشمل متطلبات الاستفادة من هذه المبادرات نسخة من آخر إذن للدفع، ورسالة من صاحب الترخيص بطلب التقسيط، وتحديد عدد الدفعات ونسخة من الهوية الوطنية لصاحب الترخيص.

ويمكن تقديم الطلبات عبر البريد الالكتروني info@dubaided.gov.ae أو الاستفسار هاتفياً عبر الرقم 044445555