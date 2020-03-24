أبوظبي التنموية القابضة تكشف عن هويتها الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اليوم شركة أبوظبي التنموية القابضة "ش.م.ع."، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن كشف هويتها الجديدة "القابضة" (ADQ).

وتزامن هذا الإعلان مع دخول الشركة مرحلة جديدة من النمو عبر إضافة 14 شركة إلى محفظة أعمالها، ما يرفع عدد الشركات العاملة تحت مظلتها إلى أكثر من 25 شركة تعمل في 11 قطاعاً.

وتشمل الإضافات الأخيرة لمحفظة "القابضة" (ADQ)؛ الشركة القابضة العامة ش.م.ع (صناعات)، والتي تعمل الشركات التابعة لها في قطاعات متنوعة منها الأغذية والزراعة والأصول الصناعية، ومن بينها "شركة مجموعة أغذية ش.م.ع" و"شركة الفوعة"، و"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، و"شركة الإمارات لصناعات الحديد ش.م.ع"، و"شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة" (دوكاب) و"شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع".

ولتعزيز التزامها بتطوير قطاع السياحة في أبوظبي، تم أيضاً نقل أسهم العديد من الفنادق الشهيرة والمرافق والشركات السياحية في أبوظبي إلى محفظة "القابضة" (ADQ)، ويتضمن ذلك "فندق قصر السراب"، و"أنانتارا منتجع فلل اليم"، و"أنانتارا منتجع فلل السهل"، و"منتجع جزر الصحراء وسبا"، وشركة "لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار"، وشركة "بي تو بي للفنادق والعقارات"، وشركة "بارك للاستثمار السياحي" وشركة "الأصول للاستثمار والسياحة"، وشركة "منتجع قرية البري للتطوير". يأتي ذلك في أعقاب البيان الذي صدر عن الشركة مؤخراً والذي أعلنت فيه عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران "ويز إير القابضة"، أكبر شركة للطيران الاقتصادي في أوروبا، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم "ويز إير أبوظبي".

ومن بين الشركات الأخرى التي أضيفت إلى محفظة "القابضة" (ADQ)؛ "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، و"إيمج نيشن أبوظبي" بالإضافة إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع" و"شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع".

ومن شأن توسيع محفظة "القابضة" (ADQ) أن يزيد من تركيز أنشطتها في تطوير قطاعات رئيسية مثل الصناعات والأغذية والزراعة والإعلام والخدمات المالية والسياحة والضيافة في الإمارة، حيث يستكمل ذلك الأعمال الحالية للشركة التي تنشط في قطاع المرافق والنقل والخدمات اللوجستية والطيران والعقارات والرعاية الصحية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال سعادة محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة" (ADQ): "بموجب هذا الإعلان، تعزز "القابضة" (ADQ) مهمتها المتمثلة في جمع الشركات الأكثر حيويةً وطموحًا تحت مظلتها، ما يؤهلنا إلى العمل بقوة وفاعلية في تعزيز أداء وقيمة تلك الشركات ورفع مستوى مساهمتها في نمو مجتمع أبوظبي."

وأضاف السويدي: "نستهدف من ذلك عملياً تمكين تلك الشركات من خلال تفعيل التعاون للوصول إلى التميز على مستوى الإنتاجية والكفاءة والجودة، الأمر الذي سيساعد شركاتنا على تعزيز مستوى عملياتهم التشغيلية في أسواق وقطاعات شديدة التنافسية في الداخل والخارج، وقد نجحت كل واحدة من تلك الشركات في تحقيق مكانتها وإثبات جدارتها في مجتمعنا وفي الأسواق الإقليمية، ونحن نسعى إلى المضي قدماً لتحقيق المزيد من التميز في مجالات أنشطتهم."

واختتم السويدي تعليقه قائلاً: "بالإضافة إلى دعم الجهود الاستراتيجية الحكومية الساعية إلى التنويع الاقتصادي تماشياً مع برنامج المسرعات التنموية "غداً 21"، فإننا نهدف أيضاً إلى العمل كعنصر فاعل ومحفز لتمكين تلك الشركات من تحقيق المزيد من الابتكار والتقدم وبالتالي دعم محفظتنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أقصى إستفادة من إدارة رأس المال."

جدير بالذكر، أن شركة "القابضة" (ADQ) قد تأسست عام 2018 كشركة مساهمة عامة. وفي عام 2019 أعلنت حكومة أبوظبي ضم 13 شركة إلى محفظة أعمالها. ومن بين الشركات التي تم ضمها خلال هذه الفترة كل من؛ مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع، وشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة الاتحاد للقطارات ِش.م.ع، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية ش.م.ع (صحة)، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) ش.م.ع، وشركة أبوظبي للخدمات العامة – مساندة – ش.م.ع، وشركة أبوظبي للمطارات ش.م.ع، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (معارض) ش.م.ع، وشركة مدن العقارية ش.م.ع، وشركة أبوظبي للإعلام ش.م.ع، وشركة twofour54 منطقة حرة.