"أدنوك" توفر خيارات دفع ذكية بدون اللّمس في كافة محطاتها

المصدر: وام

كشفت أدنوك للتوزيع عن توفير مجموعة من خيارات الدفع الذكية بدون اللّمس في كافة محطاتها حفاظا على سلامة عملائها ومساعدتهم على الالتزام بممارسات "التباعد الاجتماعي" خلال رحلاتهم الضرورية.

ويتيح خيار الدفع عبر الهاتف المتاح عبر تطبيق أدنوك للتوزيع للعملاء الدفع إلكترونياً دون الحاجة للّمس على الإطلاق، وذلك باختيار المحطة المعنية، والتعبئة، وفئة الوقود وقيمة التعبئة دون مغادرة مركباتهم.

وبعد ذلك يُرسل التطبيق البيانات لمضخة التعبئة في المحطة المعنية مما يتيح لموظف المحطة تزويد مركبة العميل بالوقود دون الحاجة للتفاعل المباشر، يلي ذلك خصم قيمة الوقود من حساب العميل في التطبيق.

كما تتوفر خيارات الدفع غير النقدية بما في ذلك Apple Pay و Samsung Pay في كافة محطات أدنوك للتوزيع ومتاجر واحات أدنوك- ويتم تنظيف جميع أجهزة الدفع وتعقيمها بعد كل استخدام.

وتتيح تقنية البطاقات الذكية /RIFD/ للعملاء الذين لديهم بطاقات ذكية مثبتة في مركباتهم إمكانية الدفع باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع في كافة المحطات التي تدعم هذه التقنية.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في أدنوك للتوزيع: " حرصنا على توفير مجموعة من خيارات الدفع الذكية دون الحاجة للّمس في كل من محطاتنا ومتاجرنا، لتلبية احتياجات العملاء الضرورية مع الاستمرار في الالتزام بممارسات "التباعد الاجتماعي".. لا شك أن سلامة عملائنا وموظفينا هي أهم أولوياتنا ونحن نعمل بجد لضمان توفر أعلى مستويات الصحة والسلامة في جميع محطاتنا ".

يمكن تنزيل تطبيق أدنوك للتوزيع من Apple App StoreوGoogle Play Store حيث يجب على العملاء التسجيل ببساطة باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم وإضافة رصيد مالي لحساباتهم عبر الإنترنت لبدء التزود بالوقود في جميع محطات أدنوك للتوزيع.