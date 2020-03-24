خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، مملوكة بالكامل لشركة القابضة ADQ.

وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مقسماً إلى 500 مليون سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم. كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد.

وتختص الشركة بحسب القانون بإدارة وتنظيم السوق بما في ذلك إدراج الأوراق والأدوات المالية وتداولها والقيام بعمليات الإيداع والتقاص والتسوية وأعمال المقاصة المركزية.

ومن بين اختصاصات الشركة توفير وتهيئة وإدارة المنصة أو أكثر لتداول الأوراق والأدوات المالية، وتقديم الخدمات للجهات المصدرة وللوسطاء، وتقديم الخدمات والمنتجات المالية المتعلقة بالنشاط التشغيلي والتجاري للسوق.