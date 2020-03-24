تنفيذي أبوظبي يصدر قانوناً بشأن نقل ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات إلى الشركة القابضة ADQ

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة القابضة ADQ.

وبموجب القرار، تنتقل لشركة القابضة ADQ ملكية وحصص الحكومة في شركة الأصول للاستثمار والسياحة، وشركة بي تو بي للفنادق والعقارات، وشركة بارك للاستثمار السياحي، وشركة منتجع قرية البري للتطوير، وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار، والشركة القابضة العامة (صناعات)، وإيمج نيشن أبوظبي.

وأوعز القرار إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل أسهم الحكومة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إلى الشركة القابضة ADQ.

وانتقلت بموجب قرار المجلس التنفيذي ملكية الحصص في كل من؛ منتجع جزر الصحراء وسبا، أنانتارا منتجع فلل اليم – جزيرة صير بني ياس، أنانتارا منتجع فلل السهل – جزيرة صير بني ياس، فندق قصر السراب، إلى شركة الأصول للاستثمار والسياحة.