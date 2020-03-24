«المسعود» تطلق خدمة مجانية لتعقيم السيارات

المصدر: دبي- البيان

في إطار مسؤوليته الاجتماعية ودعماً للجهود التي تبذلها الحكومة لحماية شعب دولة الإمارات، أطلق قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات خدمة مجانية لتعقيم السيارات، وذلك في مركز خدمة "أوتوسيرف" في منطقة قصر البحر في أبوظبي.

وتشمل الخدمة تعقيم جميع الأسطح داخل السيارة للتخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تلتصق عليها، كما تمثل هذه الخطوة جزءً من حملة "وقاية"، التي أطلقتها مجموعة المسعود على مستوى جميع الأقسام والشركات ومراكز الخدمة التابعة لها، بهدف تطبيق سلسلة من التدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة العملاء والموظفين وفق أعلى المعايير التي تتبعها حكومة الإمارات.

وقال صلاح أديب، مدير عام قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات: "يقدم قسم المسعود خدمة تعقيم السيارات لكل العملاء بالمجان وذلك في إطار حرصنا المستمر على دعم كافة الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لحماية مجتمعنا. لقد حرصنا دائما على التنسيق مع السلطات الحكومية والعمل على تعزيز معايير السلامة على الطرقات وتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال عدد من المبادرات، في حين تأتي مبادرة تعقيم السيارات انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية ودعماً للإجراءات الوقائية الرامية إلى حماية أفراد المجتمع، وانسجاماً مع التزامناً التام بالحفاظ على صحة عملائنا، والتي تجسد أولوية راسخة وقيمة أساسية في المسعود."