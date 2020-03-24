"إمباور" تطبق "العمل عن بعد" وتؤكد للمتعاملين استمرار خدماتها

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، تطبيقا لمبادرة «العمل عن بعد» تنفيذا للإجراءات الحكومية الوقائية التي اتخذتها حرصا على سلامة الموظفين والمتعاملين وعلى صحة أسرهم وسلامتهم، في إطار تضافر الجهود المجتمعية في تعزيز الإجراءات الوقائية المكثفة التي يتم تطبيقها في إمارة دبي، وعموم دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعماً لحملة "خلك في البيت"، في مواجهة التطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت "إمباور" أن هذا الإجراء الاحترازي لن يؤثر مطلقا على مستوى الخدمة المُقدمة للمتعاملين والمستفيدين وعددهم أكثر من 120،000 متعامل في عموم مناطق دبي حيث لن تتأثر عمليات تقديم خدمات التبريد كونها مؤتمتة بأنظمة وتقنيات ذكية متطورة للحرص الكامل على رضا المتعاملين والشركاء.



ووفقًا لسياسة المؤسسة في هذا الظرف المؤقت، سيبقى مركز خدمة المتعاملين بمقر الشركة الرئيسي في شارع الجميرا مفتوحا خلال ساعات العمل المعتادة، بينما ستبقى بقية مراكز خدمة المتعاملين في باقي المناطق مغلقة حتى إشعار آخر. وستقتصر الخدمة في المكتب الرئيسي على تقديم "طلبات التسجيل" فقط، وسيتم التواصل مع طالب الخدمة هاتفيا أو بالبريد الإلكتروني لإتمام الطلب، وجددت المؤسسة دعوتها للمتعاملين باستخدام موقعها الإلكتروني لإنجاز جميع المعاملات الأخرى.



وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، أن المؤسسة تحصد اليوم المزيد من ثمار ما زرعته بالأمس عندما طورت خلال السنين الماضية قنوات عديدة لتمكين المتعاملين من انجاز معاملاتهم بطرق ذكية توفر عليهم والوقت والجهد والمال من دون مراجعة فروع المؤسسة، وذلك تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تهدف إلى إكمال التحوّل الذكي والتخلص من المعاملات الورقية الداخلية والخارجية في دوائر حكومة دبي وبشكل نهائي بحلول 2021، إلى جانب تحقيق أهداف مبادرة دبي الذكية لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وقد أعلنت "إمباور" سابقاً عن تبنيها لتقنية جديدة تعزز من كفاءة مركز التحكم الذكي (CCC). حيث تم دمج التقنية الجديدة "بيئة العمل الموازية"(Parallel Working Environment) مع نظام مركز التحكم الذكي (CCC) الخاص بمحطات تبريد المناطق، والتي تسمح لفريق العمل بمراقبة اكثر 100محطة تبريد في جميع إمارة دبي. وتوفر التقنية الجديدة، مراقبة ذكية وشاملة لجميع عمليات محطات التبريد في دبي؛ حيث تعمل بيئة العمل الموازية (PWE)، كنسخة احتياطية مستقلة تماما لمركز التحكم الذكي (CCC)، والتي تضمن توفير خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة عن بعد لجميع العمليات في محطات تبريد المناطق المختلفة. وأكدت "إمباور"، أن تقنية بيئة العمل الموازية(PWE) الجديدة، تعد جزءًا من استراتيجيتها، التي تهدف إلى كفاءة عمل مركز التحكم المركزي لتبريد المناطق دون انقطاع؛ لرفع مستوى سعادة ورضاء المتعاملين.



ويتمتع مركز التحكم الذكي (CCC) بقدرته على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة بأبراج التبريد والمبردات والمحولات وإمدادات المياه وغيرها، باستخدام نظام سكادا (SCADA) المتقدم. حيث يعمل المركز من خلال شبكة ذكية ذات كفاءة عالية تساعده على الاستجابة الدقيقة والسريعة لأي طارىء يقع في عمليات محطات التبريد. وتعتمد تقنية بيئة العمل الموازية(PWE) الجديدة والبديلة على نظام مستقل تمامًا مجهز بأحدث التقنيات المتقدمة، وستوفر لجميع عمليات مركز التحكم الذكي التحكم بشكل ذاتي. وسيضمن هذين النظامين مراقبة دقيقة لعمليات تبريد المناطق والتي بدورها تضمن استمرارية العمل وسعادة العملاء.