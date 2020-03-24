دبي للخدمات المالية تدعم الاجراءات الاحترازية للدولة في مواجهة "كورونا"

المصدر: دبي - البيان

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية مواصلتها تقييم ومواجهة تداعيات الوضع المتطور لجائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخاذها لجميع الإجراءات الاستباقية والاحتياطية اللازمة لدعم حكومة دبي ودولة الإمارات في احتواء انتشاره، في حين تواصل عملها بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية في هذا الصدد.



وتشارك السلطة بنشاط في نقاشات مجتمع الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي لتقييم الأثر الفوري والطويل الأمد لهذا الوضع العالمي غير المسبوق، والتدخل عند الحاجة لضمان الاستقرار المالي لمجتمع المال والأعمال وحماية المستهلك. وحيث أن مركز دبي المالي يعتبر مركزًا عالميًا لتقديم الخدمات المالية، تواصل السلطة التنسيق الوثيق مع مختلف الهيئات الإشرافية المحلية والدولية.



وعلى مدى العقد الماضي عززت المعايير التنظيمية الدولية من مرونة النظام المالي، مع تمتع البنوك بمستويات رأس مال وسيولة أعلى من أي وقت سبق، بما في ذلك الاحتياطات التي تم تصميمها خصيصًا للاستخدام في مثل هذه الظروف. في حين تجني سلطة دبي للخدمات المالية ثمار استثماراها في التكنولوجيا التنظيمية والرقمية لتتمكن الآن من إنجاز وظائفها بكفاءة عالية حتى مع تحول العديد من الشركات إلى ترتيبات العمل عن بعد. وتواصل أسواق مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك سوق الأسهم ومنصات السندات في ناسداك دبي وسوق السلع في بورصة دبي للطاقة بالعمل بشكل اعتيادي وفعّال، مستعرضة بذلك قوة وكفاءة هياكل أسواق مركز دبي المالي العالمي في ظل الظروف الحالية ورغم التقلبات المتوقعة.



كما تود سلطة دبي للخدمات المالية التنويه إلى احتمالية تزايد مخاطر تعرض المؤسسات المالية للهجمات الإلكترونية ومحاولات التصيد الاحتيالي في ظل الظروف الراهنة. لذا تواصل تشجيع مجتمع المال والأعمال على التحلي باليقظة في هذا الصدد، وتدعو الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي إلى التسجيل على منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية (TIP) التابعة لها لتعزيز أمنها الرقمي.



وتظل سلطة دبي للخدمات المالية على أهبة الاستعداد لتبني مختلف التدابير اللازمة لدعم المرونة المالية والتشغيلية للمؤسسات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي. كما تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها حكومة الإمارات ودبي لدعم الاقتصاد، وإجراءات البنك المركزي لضمان الاستقرار المالي في الدولة. حيث تعمل السلطة عن كثب مع سلطة مركز دبي المالي العالمي بشأن الإجراءات المستهدفة وغير التنظيمية لدعم مجتمع مركز دبي المالي العالمي، بناءً على ما تعلمناه من عملنا فيما يتعلق بالمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى ذلك ستوفر الشراكات بين القطاعات العامة / الخاصة أفضل مسار لحل هذه المشكلة. وتعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان قدرة دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي إلى جانب مختلف الأسواق العالمية على التعافي بعد تجاوز هذه الفترة من التحديات.