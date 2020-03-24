«درايفو» تطبيق إماراتي يفتح نافذة بيع آمنة

المصدر: دبي – بشار باغ

يشهد التطبيق الإماراتي «درايفو» Drivu الأول من نوعه والذي يشكل حلاً رقمياً ذكياً لخدمة الطلبات من السيارة أو ما يسمى «درايف ثرو»، إقبالاً من المستخدمين في ظل الإجراءات الاحترازية والخطوات التي أقرتها الحكومة لضمان سلامة وصحة المجتمع.

ومع القيود التي يتم فرضها على المطاعم والمقاهي مع استثناء الطلبات عبر السيارة وإلى المنازل، يبرز «درايفو» كحل مثالي ساهم في تطوير رقمنة خدمات الطلب في السيارة لجميع المنافذ التي لا تمتلك مساراً خاصاً للطلبات من السيارة كما عمل التطبيق على تسريع عملية الطلب والاستلام والدفع، لتوفير الوقت والجهد والحد من الاحتكاك بين الناس عبر توفير خدمة الطلب المسبق ومن ثم الاستلام في السيارة، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني المسبق لتجنب التعامل بالأوراق النقدية عند استلام الطلب من المنافذ المشتركة في التطبيق.

وفي تصريح لـ«البيان» أوضح مرشد محمد الشريك المؤسس في شركة «فور إم تكنولوجيز» المطورة للتطبيق أنه يتم توفير نافذة بيع جديدة لجميع المحلات ضمن معايير السلامة المتبعة لتقليل زمن الانتظار لاستلام الطلب والدفع إلكترونياً لتجنب التعامل مع الدفع النقدي.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع تحميل التطبيق 3 أضعاف، بالتوازي مع زيادة معدل الاستخدام من قبل المستخدمين السابقين والذين يشكل المواطنون النسبة الأكبر منهم، كما ارتفع معدل استخدام الدفع الإلكتروني عبر التطبيق بمعدل الثلثين مقارنة بالدفع النقدي عند الاستلام.

ولفت إلى أن عدد المنافذ المشتركة في التطبيق وصل إلى 350 منفذاً تشمل المطاعم والمقاهي وغيرها على امتداد الإمارات، كما يتضمن العديد من السلاسل العالمية.