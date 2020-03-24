47 ملياراً صفقات عقارات دبي منذ بداية العام

المصدر: (دبي- مشرق علي حيدر)

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات بيع ورهن عقارات دبي أكثر من 47 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري الذي باغت فيه فيروس «كورونا» دول العالم انطلاقاً من الصين، وتعكس النتائج تأثيراً محدوداً على تعاملات السوق العقارية في الإمارة مقارنة بالتحديات الكبيرة التي واجهت أسواق المال والنفط والعملات.

وأظهر السوق العقاري في دبي مرونة عالية في امتصاص تداعيات انتشار الفيروس، إذ واصل الغالبية العظمى من المستثمرين إبرام صفقات البيع والشراء عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية الرسمية على خلفية التزامهم بالتوجيهات الحكومية الاحترازية بالتزام المنازل، فيما طبقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظام العمل عن بعد لضمان إنجاز معاملات المتعاملين.

وطبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك شهد الأسبوع الأول من مارس الجاري صفقات بيع وشراء بلغت 3.14 مليارات درهم، فيما بلغت في الأسبوع الثاني قرابة 4.22 مليارات درهم، ثم سجلت في الأسبوع الثالث من مارس الجاري أكثر من 5.3 مليارات درهم، بينما سجلت تعاملات البيع والشراء والتمويل مجتمعة في شهري يناير وفبراير من العام الجاري أكثر من 34 مليار درهم. وبلغ عدد صفقات البيع والرهن 12386 صفقة بنمو 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019 التي شهدت 8350 صفقة.