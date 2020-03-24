«هيئة التأمين»: نعمل مع الشركات لضمان أفضل رعاية صحية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكدت هيئة التأمين، أنها تؤدي دورها الرقابي والتنظيمي بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة به بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في ظل تداعيات وباء فيروس «كورونا» .

وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، بشأن تداعيات الفيروس، أنها تعمل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب، ووصول الخدمات للمؤمن لهم.

وذكرت أنها اتخذت كافة التدابير لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين من شركات ومهن مرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق من خلال الخدمات الإلكترونية والذكية، كما تحرص الهيئة على جاهزية قطاع التأمين لتوفير الخدمات التأمينية لكافة المستفيدين من التأمين.

ولفتت إلى مبادرتها بإنشاء صفحة مستقلة في موقعها الإلكتروني تحت عنوان «التأمين وتداعيات فيروس كورونا»، في إطار سلسلة المبادرات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على السلامة والصحة، وزيادة التوعية والتثقيف التأميني لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

ومن بين جهود الهيئة، تمكين العملاء والمراجعين من تحميل تطبيق الهيئة الذكي توفيراً للوقت والجهد، كما بدأت تفعيل منظومة العمل عن بعد في تقديم خدماتها للمتعاملين والجمهور والشركاء.

كما طالبت الهيئة جميع الشركات في تعميم سابق بضرورة تفعيل خطة التعافي من الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال، والتي يجب أن تحتوي على توفير المعدات التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد.