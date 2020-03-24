الناقلات الوطنية تضمن الإمدادات باستمرار الشحن

المصدر: دبي، أبوظبي- لؤي عبد الله، رامي سميح

أعلنت الناقلات الوطنية الأربع (طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران)، عن تعليق جميع رحلات المسافرين مؤقتاً، بحسب توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني، كإجراء احترازي، يهدف إلى مكافحة فيروس «كورونا»، مع مواصلة رحلات الشحن.

وسيبدأ تعليق الرحلات الخميس، ولمدة 14 يوماً، أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

وقالت الناقلات الوطنية في بيانات منفصلة، إنها تدعم الإجراءات التي اتخذت لحماية المجتمعات، وتتطلع إلى استئناف خدمات الركاب، حالما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت رحلات الشحن تزايد أهميتها أكثر من أي وقت مضى، لدعم المجتمعات والاقتصادات، حيث لا يزال هناك طلب عالمي قوي على البضائع، وتعمل الشركة على توسيع عمليات الشحن.