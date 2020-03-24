منح «بي إم سي إيه» رخصة الفئة الرابعة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال محمد أغومي، مدير عام بنك «بي إم سي إيه» المغربي للتجارة الخارجية - بنك أفريقيا، إن البنك يهدف من خلال مكتبه الجديد في دبي، إلى تيسير تعاملات لتمويل التجارة والاستثمار بقيمة 200 مليون دولار للعام الأول، متوقعاً أن يتضاعف هذا المبلغ كل عام للأعوام الثلاث المقبلة.

وأكّد أغومي أمس، بحصوله على رخصة الفئة الرابعة (XXXX)، من سلطة دبي للخدمات المالية، وافتتاح فرعه الجديد بمركز دبي المالي العالمي، أن البنك الذي ينشط في لندن كذلك منذ 2007، يهدف إلى تسهيل وصول المزيد من البنوك الخليجية والمستثمرين إلى أسواق القارة السوداء.

وأضاف: يزداد الاستثمار في أفريقيا أهمية، بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، ولدينا انتشار في أكثر من 20 مجموعة تابعة بالقارة، وهذا يعزّز قدرتنا على تسهيل وصول المستثمرين والبنوك في الخليج للأسواق الأفريقية. وسيعمل فرعنا بدبي، تحت مظلة فرعنا بلندن، لرغبتنا في تطبيق المعايير الإنجليزية في تعاملاتنا، وهو ما لاقى استحساناً من قبل «دبي للخدمات المالية». وسنقوم بتمويل التجارة والمشاريع بأفريقيا في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمشاريع الخدمية.

واستبعد أغومي حدوث انقطاع في سلاسل توريد التجارة بين الصين وأفريقيا، على خلفية انتشار «كورونا»، متوقعاً حدوث بعض التأخير في عمليات تسليم البضائع والواردات. وتابع: «سنتساهل مع متعاملينا من حيث تأجيل الدفعات، وهذا تأكيد لأهمية دعم شركائنا والوقوف معهم في الأزمات».

ونصح بتأجيل الدفع 4 أسابيع، لتأمين السيولة اللازمة، متوقعاً عودة شرايين التجارة بين الصين ودول العالم الشهر المقبل، ليعود تمويل التجارة كما كان، وأن تتجاوز الصين الأزمة بنهاية أبريل بنسبة 70%.

ويعتبر بنك «بي إم سي إيه»، واحداً من أكبر بنوك الاستثمار العاملة في أفريقيا، ويعمل تحت مظلة «بنك أوف أفريقيا».