«بي إت».. شراكة جديدة لـ«أبوظبي الأول» و«ماستركارد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، شراكته مع «ماستركارد» لتوفير خدمة التحويلات الدولية الفورية للأموال عبر محفظة «بي إت» الإلكترونية التابعة للبنك، أول محفظة رقمية متكاملة بالمنطقة تدعم خدمات «ماستركارد» المتخصصة في مجال التحويلات المالية لأكثر من 100 موقع حول العالم.

وتتيح الشراكة لمستخدمي «بي إت» الآن تحويل الأموال إلى حسابات بنكية أو محافظ رقمية مختارة بسهولة باستخدام التطبيق ووفق أعلى مستويات الأمان.

وقالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك: «إن توفير هذه التكنولوجيا للمتعاملين مهم للغاية، فمن الضروري التحول لاستخدام القنوات الرقمية، ويمكن لعملائنا القيام بالتحويلات المالية الدولية بسهولة من خلال «بي إت».

وتؤكد شراكتنا مع «ماستركارد» لإجراء التحويلات المالية الدولية التزامنا المتواصل في الاستثمار بالحلول الرقمية، وتزويد متعاملينا بأفضل الخدمات التي تمتاز بالسلاسة وأعلى مستويات الأمان».

وقال رامانا كومار، رئيس قسم المدفوعات لدى «أبوظبي الأول»: «يمكن لمتعاملينا مستخدمي «بي إت» الاستفادة من «ماستركارد» لتحويل الأموال فوراً، إذ تعتبر المحفظة الإلكترونية منظومة خدمات مالية مبتكرة تتيح إرسال واستقبال الدفعات المالية من أي مكان وفي أي وقت».