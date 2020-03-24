«إن آر تي سي» تضع 300 مركبة بخدمة «الاقتصاد»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة إن آر تي سي، مالكة منصة التوصيل المحلية للخضراوات والفواكه «إن آر تي سي فريش»، تقديم 20 طناً من الخضراوات والفواكه، ووضع أكثر من 300 مركبة نقل في خدمة وزارة الاقتصاد، وذلك في مساهمة من المجموعة في الجهود الوقائية التي تتخذها حكومة الإمارات لمواجهة جائحة «كورونا».

كما تعتزم المنصة استيراد منتجات طازجة بقيمة 78 مليون درهم، لضمان تزويد العملاء وشركاء التجزئة بإمدادات مستمرة من الخضار والفواكه. وتخطط المنصة لاستيراد كميات كبيرة من الخضار والفواكه، بمعدل 2100 طن أسبوعياً، استعداداً لشهر رمضان، وبهدف احتواء التداعيات الناجمة عن تفشي مرض كوفيد-19.

وقال محمد نصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن آر تي سي فريش: «انسجاماً مع تأكيد قيادة الإمارات، تأمين موارد الغذاء بشكل مستمر في الإمارات، فإننا نقوم بواجبنا لضمان المساهمة بشكل فاعل في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، ونلتزم بتزويد عملائنا وشركائنا من تجار التجزئة بأجود أصناف بالفواكه والخضراوات، بأسعار معقولة ومدروسة».