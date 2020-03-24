جمال الظاهري رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«أغذية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة «أغذية» أن مجلس إدارتها عيّن المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، رئيساً تنفيذياً بالإنابة لـ«مجموعة أغذية». وسوف يكون الظاهري مسؤولاً عن نمو الشركة من خلال مهمته الجديدة.

ويتمتع الظاهري بخبرة تزيد على 23 عاماً في التخطيط الاستراتيجي والامتثال التنظيمي والمشاريع المشتركة والهندسة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «أركان» ونائب رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة «حديد الإمارات».

من جهة أخرى، سيتولى طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أغذية»، منصباً جديداً كمستشار للرئيس التنفيذي. ومنذ 2017، تمكن الواحدي من قيادة الشركة بنجاح رغم الأوضاع الاقتصادية المليئة بالتحديات، دون الإخلال بالحصة السوقية لعلامات «أغذية» التجارية.