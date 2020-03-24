الناقلات الوطنية تعلّق رحلات المسافرين مؤقتاً

المصدر: دبي، أبوظبي - لؤي عبدالله، رامي سميح

أعلنت الناقلات الوطنية الأربع - طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، تعليق جميع رحلات المسافرين مؤقتاً، بحسب توجيهات أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني، مع مواصلة رحلات الشحن، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى مكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وحماية المواطنين والمقيمين والمسافرين الدوليين.

وسيبدأ تعليق الرحلات ابتداء من الخميس ولمدة 14 يوماً أو إلى حين صدور توجيهات مغايرة، على أن تستثنى رحلات الشحن ورحلات الإجلاء والطوارئ.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات إنه التزاماً بتوجيهات حكومة الإمارات، ستعلق الشركة مؤقتاً جميع رحلات الركاب لمدة أسبوعين من الأربعاء، مشيراً إلى أن الناقلة تدعم هذه الإجراءات التي اتخذت لحماية المجتمعات من انتشار «كوفيد19»، وتتطلع إلى استئناف خدمات الركاب حالما تسمح الظروف بذلك.

واكد المتحدث أن الناقلة ستواصل تشغيل رحلات الشحن لتساعد على بقاء خطوط الإمدادات الجوية الحيوية للاقتصادات والمجتمعات.

ومن جهتها أعلنت الاتحاد للطيران تعليق جميع رحلاتها من وإلى وعبر أبوظبي مؤقتاً، وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إننا نمر بفترة صعبة، وتتخذ الحكومات والسلطات والشركات، ومنها الاتحاد، قرارات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وتأثيره حول العالم.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أن رحلات ذراعها لعمليات الشحن والخدمات اللوجستية «الاتحاد للشحن» ستواصل عملها حسب المعتاد.

وقالت «الاتحاد» رداً على استفسارات «البيان»: ستعلق جميع الرحلات من وإلى مطار أبوظبي اعتباراً من الخميس وستكون آخر رحلة الأربعاء، على أن تستثنى رحلات الشحن مع تزايد أهميتها أكثر من أي وقت مضى لدعم المجتمعات والاقتصادات. وأشارت الشركة إلى أن رحلات الإجلاء والطوارئ ستستمر، كما سيتم تشغيل أكبر عدد ممكن من الرحلات خلال الأيام القادمة بهدف جمع شمل العائلات سوياً.

فلاي دبي

ومن جهته قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «هذا الوضع غير مسبوق بالنسبة لقطاع الطيران، لكننا في فلاي دبي كنا مستعدين حيث قمنا بإعادة توجيه الموارد الداخلية لاحتياجات الأعمال الهامة، بما في ذلك أعلى مستويات دعم العملاء ورعاية أسطولنا، وعملنا على تفعيل برنامج صيانة ورعاية على نطاق واسع لضمان بقاء جميع طائراتنا المتوقفة وفق أعلى المعايير الدولية.

ونعتبر هذه الفترة فرصة لإعادة معايرة أعمالنا ». وقامت فلاي دبي بتشغيل أول رحلة شحن كاملة لها إلى الكويت الأسبوع الماضي. وتعمل الشركة على توسيع عمليات الشحن وتدرس حاليًا فرصة الشحن في مقصورتها وكذلك في الطائرات المتوقفة.

العربية

وقال متحدث باسم العربية للطيران: «إن العربية للطيران ستقوم بتعليق رحلاتها مؤقتاً خلال الفترة من 26 مارس ولمدة 14 يوماً وذلك استجابة للتوجيهات التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة والخارجة ورحلات الربط في الإمارات بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الشركة تضع سلامة الموظفين والمسافرين على رأس أولوياتها».