دبي تواصل تعزيز تنافسيتها مركزاً لوجستياً للإمداد

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن الإمارات أصبحت بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة مركزاً تجارياً مهماً بالنسبة للعالم ودول المنطقة، لا سيما أن دبي جغرافياً تعمل على ربط العديد من مراكز الأعمال وأبرز المدن التجارية.

جاهزية

وأوضح أن هذا يرجع للجاهزية المتوفرة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة براً وبحراً وجواً ومدى تدعيمها بعمليات حكومية تعمل على مدار الساعة وتكون جاهزة خلال التحديات أو الأزمات، حيث نشهد الآن مدى جاهزية الحكومة في تسيير الأعمال من خلال نظام العمل عن بعد وعملية التواصل الحكومي المستمر لدعم عملية التجارة الخارجية وحماية أصحاب المصالح التجارية.

وأضاف أن دبي تربط لوجستياً العديد من خطوط الشحن الدولية والتي تمتلكها كبيرات الشركات العالمية، ونرى أن حكومتنا الرشيدة عملت جاهدة وفي أول مبادراتها بالتركيز على هذا القطاع من خلال دعم أمور متنوعة والمتعلقة بالتعرفة الجمركية ودعم نشاط التخليص الجمركي ورسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات، فكل ذلك يعزز من دور الإمارة في استمرارية تنافسيتها اللوجستية كمركز لإمداد المنتجات.